СБУ разоблачила попытку осуществления "тихой федерализации" во Львовской области

Как сообщает пресс-центр СБУ, служба провела задержания совместно с Нацполицией и прокуратурой.

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"Деньги предлагались за вынесение на рассмотрение сессии облсовета проекта решения о принятии обращений к Президенту Украины, Премьер-министру и Председателю Верховной Рады относительно предоставления Львовской области специального экономического статуса и передачи полномочий на установление тарифов на коммунальные услуги местным органам самоуправления. Такие обращения являются составной частью реализации проекта т.н. скрытой федерализации Украины", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, продолжаются оперативно-следственные действия.

Как сообщал УНИАН, по данным СБУ, Бывший народный депутат от КПУ, экс-руководитель Харьковского обкома КПУ Алла Александровская предлагала взятки за принятие на сессиях местных советов Харьковской области обращений к Верховной Рады и президента относительно изменений к Конституции по вопросам федерализации.