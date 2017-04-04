Евровидение-2017: в МВД прогнозируют прибытие не менее 20 тысяч гостей и не исключают провокаций

По предварительной оценке, в Киев на международный песенный конкурс «Евровидение-2017» прибудет не менее 20 тыс. гостей, также правоохранители не исключают возможных провокаций во время мероприятия.

Об этом во время командно-штабных учений в Международном аэропорту «Борисполь» заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, сообщается на сайте МВД.

По словам Ярового, отдельный ситуационный центр МВД будет контролировать всю безопасность, делать аналитику, прогнозировать и оперативно реагировать на все вызовы, которые могут произойти во время подготовки и проведения песенного конкурса.

«Мы понимаем, что не все будут пытаться просто приехать в Украину, посмотреть, а некоторые будут иметь и другие замыслы. Поэтому самое главное – предусмотреть все, начиная с границы, начиная с аэропорта «Борисполь». Именно поэтому первый этап учений мы проводим непосредственно здесь по порядку пограничного контроля», - отметил Яровой.

Он также сообщил, что во время проведения «Евровидения» запланировано три режима работы правоохранителей: усиленный, пиковый и чрезвычайный.

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В свою очередь первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк отметил, что Госпогранслужба готова по компетенции ведомства к выполнению задач во время проведения конкурса.

«Прогнозируется, что основными пунктами пропуска, которые будут задействованы во время пропуска участников и гостей «Евровидения», будут пункты пропуска для воздушного сообщения, на которые придется до 70% от общего количества прибывающих на песенный конкурс. 20% будут пользоваться автомобильными пунктами пропуска, еще 10 % - железнодорожным сообщением», - сказал он.

Также в сообщении говорится, что во время проведения «Евровидения» военнослужащие Нацгвардии совместно с работниками Нацполиции и других силовых структур будут обеспечивать безопасность Международного выставочного центра, где будет проходить конкурс, Еврогородка, Международного центра культуры и искусств, церемонии «красная дорожка», органов государственной власти и дипломатических объектов.

В составе каждого из подразделений будет необходимое количество полицейских, пограничников, военнослужащих, которые свободно владеют английским языком. Личному составу Нацгвардии будет выдано 250 электронных переводчиков.

Как сообщал УНИАН, для обеспечения безопасности в Киеве во время проведения «Евровидения» планируется привлечь 3 тыс. военнослужащих Нацгвардии.

62-й конкурс «Евровидение» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. В нем примут участие исполнители из более чем 40 стран.