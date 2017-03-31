Организаторы представили порядок выступлений стран-участниц Евровидения: Россия осталась в списке

Европейский вещательный союз и Национальная общественная телекомпания Украины сегодня представили порядок выступления артистов в первом и втором полуфиналах Евровидения-2017, сообщается на сайте песенного конкурса.

Организаторы подчеркнули, что еще три года назад участники сами тянули жребий и определяли свой порядковый номер. Теперь организаторы конкурса расставляют участников так, чтобы было более захватывающим и каждая композиция выделялась.

Продюсеры конкурса утвердили следующий порядок выступлений:

Первый полуфинал (9 мая):

1. Швеция: Робин Бенгтссон — "I Can’t Go On"

2. Грузия: Тамара Гачечиладзе — "Keep The Faith"

3. Австралия: Исайя Фаербрейс — "Don’t Come Easy"

4. Албания: Линдита — "World"

5. Бельгия: Бланш — "City Lights"

6. Черногория: Славко Калезич — "Space"

7. Финляндия: Норма Джон — "Blackbird"

8. Азербайджан: Диана Гаджиева — "Skeletons"

9. Португалия: Сальвадор Собрал — "Amar Pelos Dois"

10. Греция: Деми — "This is Love"

11. Польша: Кася Мось — "Flashlight"

12. Молдова: Sunstroke Project — "Hey Mamma"

13. Исландия: Свала — "Paper"

14. Чехия: Мартина Барта — "My Turn"

15. Кипр: Ховиг — "Gravity"

16. Армения: Арцвик — "Fly With Me"

17. Словения: Омар Набер — "On My Way"

18. Латвия: Triana Park — "Line"

Второй полуфинал (11 мая):

1. Сербия: Тияна Богичевич — "In Too Deep"

2. Австрия: Натан Трент — "Running On Air"

3. Россия: Юлия Самойлова — "Flame is Burning"

4. Македония: Яна Бурческа — "Dance Alone"

5. Мальта: Клаудия Фаниелло — "Breathlessly"

6. Румыния: Илинка и Алекс Флоря — "Yodel It!"

7. Нидерланды: OG3NE — "Lights and Shadows"

8. Венгрия: Йоцы Папай — "Origo"

9. Дания: Аня Ниссен — "Where I Am"

10. Ирландия: Брендан Мюррей — "Dying to Try"

11. Сан-Марино: Валентина Монетта и Джимми Уилсон — "Spirit of the Night"

12. Хорватия: Жак Худек — "My Friend"

13. Норвегия: JOWST — "Grab The Moment"

14. Швейцария: Timebelle — "Apollo"

15. Беларусь: NAVIBAND — "Гісторыя Майго Жыцця"

16. Болгария: Кристиан Костов — "Beautiful Mess"

17. Литва: Fusedmarc — "Rain Of Revolution"

18. Эстония: Койт Тооме и Лаура — "Verona"

19. Израиль: Имри Зив — "I Feel Alive"

Во время шоу будет два рекламных перерыва, после 5-й и 12-й песни.

Как сообщал УНИАН, 22 марта СБУ запретила въезд на территорию Украины Самойловой сроком на три года. По словам руководителя Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елены Гитлянской, «решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины».

Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте «Мир спорта и добра» в оккупированном Россией Крыму. Генеральный директор Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре пригрозила Украине санкциями.