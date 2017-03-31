Организаторы представили порядок выступлений стран-участниц Евровидения: Россия осталась в списке
Самойлова значится в списке участников Евровидения-2017.
Европейский вещательный союз и Национальная общественная телекомпания Украины сегодня представили порядок выступления артистов в первом и втором полуфиналах Евровидения-2017, сообщается на сайте песенного конкурса.
Организаторы подчеркнули, что еще три года назад участники сами тянули жребий и определяли свой порядковый номер. Теперь организаторы конкурса расставляют участников так, чтобы было более захватывающим и каждая композиция выделялась.
Продюсеры конкурса утвердили следующий порядок выступлений:
Первый полуфинал (9 мая):
1. Швеция: Робин Бенгтссон — "I Can’t Go On"
2. Грузия: Тамара Гачечиладзе — "Keep The Faith"
3. Австралия: Исайя Фаербрейс — "Don’t Come Easy"
4. Албания: Линдита — "World"
5. Бельгия: Бланш — "City Lights"
6. Черногория: Славко Калезич — "Space"
7. Финляндия: Норма Джон — "Blackbird"
8. Азербайджан: Диана Гаджиева — "Skeletons"
9. Португалия: Сальвадор Собрал — "Amar Pelos Dois"
10. Греция: Деми — "This is Love"
11. Польша: Кася Мось — "Flashlight"
12. Молдова: Sunstroke Project — "Hey Mamma"
13. Исландия: Свала — "Paper"
14. Чехия: Мартина Барта — "My Turn"
15. Кипр: Ховиг — "Gravity"
16. Армения: Арцвик — "Fly With Me"
17. Словения: Омар Набер — "On My Way"
18. Латвия: Triana Park — "Line"
Второй полуфинал (11 мая):
1. Сербия: Тияна Богичевич — "In Too Deep"
2. Австрия: Натан Трент — "Running On Air"
3. Россия: Юлия Самойлова — "Flame is Burning"
4. Македония: Яна Бурческа — "Dance Alone"
5. Мальта: Клаудия Фаниелло — "Breathlessly"
6. Румыния: Илинка и Алекс Флоря — "Yodel It!"
7. Нидерланды: OG3NE — "Lights and Shadows"
8. Венгрия: Йоцы Папай — "Origo"
9. Дания: Аня Ниссен — "Where I Am"
10. Ирландия: Брендан Мюррей — "Dying to Try"
11. Сан-Марино: Валентина Монетта и Джимми Уилсон — "Spirit of the Night"
12. Хорватия: Жак Худек — "My Friend"
13. Норвегия: JOWST — "Grab The Moment"
14. Швейцария: Timebelle — "Apollo"
15. Беларусь: NAVIBAND — "Гісторыя Майго Жыцця"
16. Болгария: Кристиан Костов — "Beautiful Mess"
17. Литва: Fusedmarc — "Rain Of Revolution"
18. Эстония: Койт Тооме и Лаура — "Verona"
19. Израиль: Имри Зив — "I Feel Alive"
Во время шоу будет два рекламных перерыва, после 5-й и 12-й песни.
Как сообщал УНИАН, 22 марта СБУ запретила въезд на территорию Украины Самойловой сроком на три года. По словам руководителя Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елены Гитлянской, «решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины».
Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте «Мир спорта и добра» в оккупированном Россией Крыму. Генеральный директор Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре пригрозила Украине санкциями.