В последний день января синоптики обещают снег

31 января и территории Украины по прогнозам синоптиков будет облачная с прояснениями погода. В южной части ожидается дождь и мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега, в Крыму местами сильные осадки; на остальной территории местами пройдет небольшой снег. На дорогах страны, кроме юга, будет наблюдаться гололед. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, в Карпатах до 10°, днем в Украине от 4° мороза до 1° тепла; в Крыму ночью 0-5° тепла, днем 3-8°.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В Киевской области сохранится облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололед. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-4° мороза.

В Киеве местами пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололед. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° мороза.