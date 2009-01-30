Луценко поставил милиции «требование года»

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО призывает руководителей региональных подразделений милиции усилить контроль над подчиненными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня в Одессе.

«Контроль за подчиненными, особый контроль в каждом случае является требованием времени», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, отметив при этом, что достаточно много случаев, когда рядовые милиционеры сводят на нет всю работу многих подразделений МВД и таким образом выставляют все ведомство в негативном свете перед гражданами.

Говоря об Одесском регионе, Ю.ЛУЦЕНКО привел статистические данные опросов, результаты которых свидетельствуют, что каждый пятый житель Одесской области утверждает, что в милиции “грубят, хамят и занимаются волокитой”.

Кроме того, министр призвал усилить контроль за теми, кто ранее отбывал наказание за совершение преступлений, поскольку на сегодняшний день в соответствии со статистикой 30% зарегистрированных преступлений приходятся именно на этих людей.

«Требование года – контроль в лучших традициях советской милиции за этим контингентом», - сказал он.