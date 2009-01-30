Луценко поставил милиции «требование года»
Подчиненные “хамят, занимаются волокитой”
Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО призывает руководителей региональных подразделений милиции усилить контроль над подчиненными.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня в Одессе.
«Контроль за подчиненными, особый контроль в каждом случае является требованием времени», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, отметив при этом, что достаточно много случаев, когда рядовые милиционеры сводят на нет всю работу многих подразделений МВД и таким образом выставляют все ведомство в негативном свете перед гражданами.
Говоря об Одесском регионе, Ю.ЛУЦЕНКО привел статистические данные опросов, результаты которых свидетельствуют, что каждый пятый житель Одесской области утверждает, что в милиции “грубят, хамят и занимаются волокитой”.
Кроме того, министр призвал усилить контроль за теми, кто ранее отбывал наказание за совершение преступлений, поскольку на сегодняшний день в соответствии со статистикой 30% зарегистрированных преступлений приходятся именно на этих людей.
«Требование года – контроль в лучших традициях советской милиции за этим контингентом», - сказал он.