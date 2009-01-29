Прокуратура заставила вернуть свет в киевские школы

В столице АК «Киевэнерго» после вмешательства прокуратуры возобновило электроснабжение в 13 общеобразовательных заведениях Деснянского района и в 10 профессионально-технических заведениях образования столицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Как сообщал УНИАН, 22 января «Киевэнерго» заявило о начале отключение самых больших должников за тепловую и электрическую энергию, среди которых и учебные заведения города.

27 января столичная организация БЮТ заявила, что в Деснянском районе Киева были отключены от электроэнергии и теплоснабжения 14 школ - СШ №№ 23, 39, 301, 119, 248, 276, 277, 275, 238, 190, 212, 321, 307, 308.

27 января "Киевэнерго" призвало председателей районных администраций столицы ускорить уплату долга, из-за которого школы и другие социальные заведения районов остаются без электроснабжения. Как сообщили в «Киевэнерго», компания возобновила снабжение тепла и электроэнергии тем заведениям, которые рассчитались за долги полностью или частично и согласовали с компанией гарантийные письма об уплате задолженности в ближайшее время.