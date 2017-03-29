Критическая ситуация в одесском онкодиспансере: в медучреждении нет лекарств для химиотерапии (видео)

14:05, 29 марта 2017
Общество
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Пациентам приходится покупать лекарства за собственные средства.

Пациентам приходится за собственные средства покупать лекарства / uc.od.ua

В Одесском областном онкодиспансере закончились лекарства для проведения химиотерапии. В связи с закрытием в прошлом году государственной программы "Онкология" диспансер не получил ни одного препарата, говорится в сюжете ТСН.

В частности, в регионе не провели тендер на закупку онкопрепаратов за счет областного бюджета, что привело к тому, что пациентам приходится покупать лекарства за собственный счет. При этом, те люди, кто не имеет денег – отказываются от терапии. В то же время, ответственные за проведение тендера уже не работают на своих должностях.

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Медики обращаются за помощью к общественным активистам и волонтерам.

На днях областные депутаты таки проголосовали за выделение 13 миллионов гривен на закупку лекарств, что составляет 5% от годовой потребности в препаратах.

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Теги: #Одесса#онкология