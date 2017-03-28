Легитимность кандидатов на должности аудиторов НАБУ не должна вызывать сомнений - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник отмечает, что легитимность кандидатов на должности аудиторов деятельности НАБУ не должна вызывать сомнений.

Об этом он сказал в размещенном на сайте НАБУ интервью "Громадському".

Отвечая на вопрос относительно причин конфликта вокруг избрания аудитора НАБУ, Сытник отметил, что бюро "не является политическим игроком и не является стороной любого конфликта".

"Но, по моему мнению, не как директора, как гражданина, причиной стало то, что проводился открытый конкурс в антикоррупционном комитете Верховной Рады на избрание кандидата в аудиторы от парламента", - сказал он.

Директор НАБУ напомнил, что комиссия внешнего контроля должна работать в НАБУ ежегодно, в ее состав входят три человека: от парламента, от президента и от правительства. Антикоррупционный комитет ВР проводил конкурс, выбрал кандидата и рекомендовал парламенту за него проголосовать.

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"Но 23 февраля зашел человек, никому не знакомый. Со стороны это выглядело очень непрозрачно и нечестно, даже не знаю, какие лучше слова подобрать. Фактически, это больше "смахивало» на фарс. Не сама фигура Брауна, его прошлое, а именно то, что непрозрачно начались попытки назначить его от парламента", - отметил Сытник.

Так, отметил он, возникает два вопроса: "Зачем тогда проводился тот конкурс, и как можно было исследовать кандидата, в отношении которого началось голосование буквально через 5 минут после того, как он зашел в парламентский зал".

"Мне кажется, именно это является причиной тех горячих споров, которые проходили в дальнейшем", - сказал директор бюро.

Он также подчеркнул, что в НАБУ не боятся никаких проверок.

"Людям, которые будут назначены прозрачным образом, мы готовы показать материалы, которые, в рамках закона о гостайне, о защите персональных данных, о тайне следствия, нужны для аудита", - добавил Сытник.

Кроме того, он отметил, что в НАБУ никогда не высказывались в пользу того или иного кандидата и не рекомендовали конкретных лиц.

"Но мы бы хотели, чтобы легитимность каждого из кандидатов не вызвала сомнения ни у наших политических игроков, ни у наших международных партнеров, ни в гражданском обществе", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада еще 23 февраля планировала назначить аудитора НАБУ от парламента, однако депутаты не пришли к согласию по поводу кандидатуры на эту должность.

21 марта ВР снова не смогла назначить аудитора НАБУ от парламента. Ни заместитель генерального инспектора Департамента юстиции США Роберт Сторч, кандидатуру которого одобрил парламентский комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, ни Найджел Браун, кандидатуру которого позже выдвинули фракции "Народный фронт" и «БПП», не набрали необходимого количества голосов депутатов для утверждения на этой должности.

22 марта профильный антикоррупционный комитет ВР заявил о намерении на следующем заседании объявить конкурсный отбор кандидатур на должность представителя парламента в состав комиссии по аудиту деятельности НАБУ.

В свою очередь 18 марта министр Кабинета министров Александр Саенко сообщил, что правительство в ближайшее время определится с кандидатурой своего представителя в состав комиссии по проведению аудита НАБУ.