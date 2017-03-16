Рада отказалась рассматривать вопрос о назначении аудитора НАБУ

Верховная Рада отказалась рассматривать сегодня вопрос о назначении аудитора НАБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, за рассмотрение вопроса об определении кандидатуры в состав комиссии внешнего контроля проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины проголосовали лишь 205 (при необходимых минимум 226 - УНИАН) из 342 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Перед этим произошла словесная перепалка между председателем ВР Андреем Парубием и председателем Комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егором Соболевым.

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Соболев обвинил Парубия в том, что тот уже “во второй раз втягивает в аферу” Верховную Раду Украины.

По его словам, сегодня было проведено “нелегитимное заседание” антикоррупционного комитета, хотя он назначил его на завтра, на 14.15.

Соболев подчеркнул, что в ВР “есть люди, которые боятся, что после Насирова придут следующими к ним”.

“Но не переносите свой страх на других, не уничтожайте последний легитимный способ поставить топ-коррупционеров перед законами”, - призвал он.

В ответ Парубий отметил, что Соболев манипулирует работой комитета, затягивая рассмотрение вопроса о назначении аудитора НАБУ от ВР.

“Нельзя манипулировать залом и нельзя манипулировать комитетом”, - заявил спикер.

Он считает, что Соболев должен был провести заседание для того, чтобы было решение комитета и парламент рассмотрел данный вопрос.

После этого Парубий поставил на голосование проект о рассмотрение вопроса о назначении аудитора НАБУ, но решение не было поддержано.

Как сообщал УНИАН, сегодня Комитет ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции провел заседание без своего председателя Егора Соболева, и рекомендовал парламенту рассмотреть кандидатуры Найджела Брауна и Роберта Сторча на должность члена комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ. В заседании приняли участие 13 членов антикоррупционного комитета из 24.

Присутствующие члены комитета, в частности депутат от «БПП» Игорь Артюшенко, отметили, что заседание является легитимным, хоть и проводится без председателя комитета.

На заседание пришел и Соболев. Он подчеркнул, что не мог проводить заседание антикоррупционного комитета по требованию трети его членов, своевременно не поставив в известность остальных членов комитета. Он напомнил, что назначил заседание на завтра, 17 марта.

Впоследствии Соболев заявил, что решения, принятые сегодня некоторыми членами комитета, не имеют никакой силы.

Верховная Рада еще 23 февраля планировала назначить аудитора НАБУ от парламента. В состав комиссии предполагалось выдвинуть кандидатуру заместителя генерального инспектора Департамента юстиции США Роберта Сторча.

Однако в тот день после соответствующего доклада председателя антикоррупционного комитета Соболева по поводу Сторча председатель ВР Андрей Парубий отметил, что "Народный фронт" и "БПП" предложили другую кандидатуру - Найджела Брауна, которая ранее не обсуждалась и не утверждалась профильным комитетом.

Ряд депутатов выразили возмущение по поводу такой ситуации, отметив, что это происходит в нарушение Регламента ВР и закона о НАБУ.

Впоследствии во время голосования кандидатуры Сторча и Брауна не набрали необходимых 226 голосов, и депутаты проголосовали за возвращение этого проекта постановления в комитет на доработку.

После голосования Соболев заявил, что за попыткой назначить аудитором НАБУ зависимого от власти человека стоит президент Украины Петр Порошенко.