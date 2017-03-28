С Днепра в Балаклею отправили 2 грузовика стройматериалов для восстановления домов (видео)

15:49, 28 марта 2017
Общество
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В Балаклею отправлены строительные материалы для восстановления разрушенных домов

В Балаклее отправили именно то, что власти Харьковщины попросила Днепропетровске ОГА / Скриншот

Из Днепра отправили 2 грузовика гуманитарной помощи для Балаклеи, где в течение нескольких суток гремели взрывы после возникновения пожара на складе боеприпасов.

Как говорится в сюжете ТСН, в Балаклею отправлены строительные материалы для восстановления домов, разрушенных из-за взрывов боеприпасов на складах. В частности, в Харьковскую область отправили древесину - брус и доски, а также 650 листов шифера, 750 квадратных метров пленки и строительную фурнитуру.

Это именно то, о чем местные власти Харьковщины попросили Днепропетровскую облгосадминистрацию.

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Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта на складе Министерства обороны в городе Балаклея (Харьковская обл.) начали взрываться боеприпасы и разгорелся пожар. СБУ квалифицировала взрывы как диверсию. Из-за взрывов эвакуированы почти 20 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов. В результате разрывов снарядов погибла одна женщина, еще 5 человек получили ранения.

24 марта пожар был потушен, но отдельные очаги тления оставались до 26 марта.

По состоянию на утро 27 марта территория Балаклее и девяти близлежащих населенных пунктов была очищена от взрывоопасных предметов.

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Теги: #гуманитарная помощь#взрывы#Балаклея