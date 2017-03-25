Порошенко подписал указ о мероприятиях памяти жертв Большого террора в связи с 80-й годовщиной трагедии

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной Большого террора – массовых политических репрессий 1937-1938 годов».

Как сообщает пресс-служба главы государства, главной целью документа является достойное увековечение памяти жертв Большого террора – массовых политических репрессий 1937-1938 годов, донесение до украинского общества и мировой общественности объективной информации о преступлениях, совершенных в XX веке коммунистическим тоталитарным режимом на территории Украины, а также содействие утверждению в обществе идеалов гуманизма.

Согласно указу, Кабинету министров Украины в месячный срок поручено создать Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в связи с 80-й годовщиной массовых политических репрессий 1937-1938 годов, разработать и утвердить в трехмесячный срок план мероприятий на 2017-2018 годы и обеспечить его выполнение.

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Указом определен ряд задач центральным и местным органам исполнительной власти относительно проведения мемориальных мероприятий, широкой информационной кампании, дальнейших научных исследований и продолжения поисковой работы по указанной теме, а также развития Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы».

Президент также поручил заграничным дипломатическим учреждениям Украины провести мероприятия в связи с 80-й годовщиной Большого террора и оказать содействие в увековечении памяти жертв этой трагедии украинской общественности за рубежом, провести соответствующую информационную работу за пределами Украины.

Справка УНИАН. Массовые политические репрессии 1937-1938 годов были организованы Иосифом Сталиным и его приспешниками. По официальным данным, во время так называемых «чисток» в 1935 г. в Украине было арестовано 24 тыс. 934 человека, в 1936 г. – 15 тыс. 717, в 1937 г. – 159 тыс. 573, в 1938 г. – 108 тыс., в 1939 г. – 12 тыс., в 1940 г.– 50 тыс.

Было существенно расширена система ГУЛАГа, в которой оказывались миллионы осужденных политических заключенных. Только весной 1937 г. вследствие различных операций НКВД в советских лагерях оказалось 700-800 тыс. чел.