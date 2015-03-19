В городах России намерены установить новые памятники Сталину

Об этом пишет "Коммерсант".

В частности, мемориальную доску Сталину повесят в городе Уссурийск Приморского края РФ.

Пресс-секретарь местной думы Светлана Либак заявила, что на доске укажут, что "Сталин был верховным главнокомандующим", а от населения никаких протестов не поступало.

В городе Орел наоборот думают, что Сталину нужно поставить "полноценный памятник".

"Мы уже работаем с мэрией по этому вопросу, выбираем конкретное место и форму памятника. Бюст для генералиссимуса и главнокомандующего Красной армии это мало - будем ставить полноценный памятник", - сказал председатель обкома КПРФ Василий Иконников.

В Красноярском крае коммунисты и справороссы обратились к губернатору с просьбой выделить место под установку "уже отлитого на народные деньги" бюст Сталина.

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Добиваются установления бюстов "отца народов" и в Нижнем Новгороде, Махачкале, Каспийске, Петербурге и Москве. Памятник Сталину может появиться и в городе Дагестанские Огни.

А вот во Владивостоке местная власть заявила, что "пока нет общественного консенсуса" относительно чествования памяти диктатора.

В администрации Путина говорят, что "не влияют на рост интереса к личности Иосифа Сталина в субъектах".

Член правозащитного совета "Мемориала" Олег Орлов напоминает, что к 9 мая КПРФ всегда пыталась "спекулировать на Дне Победы и имени Сталина".

"Но сейчас все немного по-другому. Власти некоторых регионов чувствуют изменение атмосферы в обществе атмосферу осажденной крепости, доносов, возврат политзаключенных. Чувствуют и идут ей навстречу", - считает Орлов.