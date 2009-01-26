Газпром подешевел в пять раз

В минувшую пятницу индекс РТС опустился ниже отметки 500 пунктов (падение за день на 3,34% - до отметки 498,2 пункта), самого низкого уровня с 2003 года. Индекс ММВБ по итогам торгов снизился на 0,71%, до 553,62 пункта.

Капитализация российского рынка акций, по данным РТС, снизилась до $305,3 млрд. Это ниже капитализации "Газпрома" в мае прошлого года ($365,7 млрд). Еще весной 2008 года за $301,5 млрд можно было купить полностью "Роснефть" (капитализация в мае — $124,53 млрд), "Лукойл" ($96,28 млрд) и Сбербанк ($80,73 млрд). Сейчас все эти три компании в совокупности стоят в четыре с половиной раза меньше — $67,6 млрд.

Акции “Газпрома” снизились в цене за этот период в пять с небольшим раз.

Показатели падения 15 крупнейших российских компаний привело издание «Коммерсант».