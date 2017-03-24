СМИ узнали, где похоронят экс-депутата Госдумы Вороненкова

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что похороны Дениса Вороненкова состоятся в столице Украины.

"Позже, сейчас с силовиками",— написал он, уточнив, что близкие погибшего уже приняли решение, что похороны Дениса Вороненкова пройдут в Киеве, передает КоммерсантЪ.

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Как сообщал УНИАН, Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. В результате стрельбы также был ранен его охранник и напавший, который позже скончался от полученных ранений.

Президент Петр Порошенко назвал убийство Вороненкова актом государственного терроризма со стороны России, которую экс-депутат Госдумы РФ был вынужден покинуть по политическим соображениям. "Явный почерк российских спецслужб, который ранее не раз проявлялся в различных европейских столицах", - сказал президент.

Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и, в частности, роли Януковича в введении в Украину российских войск.