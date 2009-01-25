Британцы выяснили, что украинцы одни из «самых несчастных»

Британия по уровню «личного счастья» стала 13-той в Европе. Самые комфортные для проживания - Дания, Швейцария и Австрия. Это данные масштабного исследования общественного мнения лондонского центра «New Economics Foundation».

Авторы исследования проанализировали свыше 40 тысяч интервью, проведенных в период 2006-2007 годов по заказу Европейской Комиссии. Евробюрократы поручили выяснить, как оценивает свое благосостояние население 22 стран. Участник проекта Ник Маркс отмечает, что такие факторы как валовой внутренний продукт, которые являются индикаторами состояния экономики, оказались плохим мерилом «общественного счастья».

Менее всего довольны своей жизнью, по данным британского фонда, жители Венгрии, Болгарии и Украины. Эта тройка заняла последние места среди 22 исследованных государств. На плохой уровень личного благосостояния повлияли критические показатели почти всех параметров опроса, засвидетельствованных опрошенными в Украине. Это, в частности, «удовлетворенность жизнью», «удовлетворенность работой», «стойкость в преодолении жизненных неурядиц», «взаимное доверие и чувство «плеча», «взаимодействие с близкими, друзьями» и другие показатели. Лишь по уровню «оптимизма» и «самооценки» украинцы значительно опередили высокоразвитые европейские страны.

Немецкие граждане, согласно анализу центра «New Economics Foundation», находятся где-то посредине списка. Опередив Великобританию с Испанией, ФРГ очутилась на 11 месте по «общественному счастью». В то же время, анализ обошел вниманием много важных для сравнения стран, например, Россию с Беларусью, а также Италию, Латвию и Литву.

Немецкая волна