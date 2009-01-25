В Китае готовятся встретить Год Быка
13:36, 25 января 2009Общество
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Службы транспорта работают по усиленному графику
В Китае начались празднования Нового года по лунному календарю. Год Быка наступает в понедельник 26 января. Железные дороги и авиакомпании страны работают по усиленному графику - миллионы людей едут домой, чтобы, по традиции, встретить Новый год в кругу семьи. Ожидается, что в новогодний период услугами транспорта в Китае воспользуются более 200 миллионов человек.
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