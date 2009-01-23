Реформы на железной дороге во время кризиса нецелесообразны – эксперт

Реформирование железнодорожной отрасли в условиях кризиса, которое сегодня активно обсуждается, может нанести убытки «Укрзализныце» и привести к социальному напряжению.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал ученый секретарь Восточного научного центра Транспортной академии (Днепропетровск) Игорь ЖУКОВИЦКИЙ, комментируя заявление лидера депутатской фракции Блока Литвина в Верховной Раде Игоря ШАРОВА относительно действий Минтранссвязи по реформированию железнодорожного транспорта.

Как отметил И.ЖУКОВИЦКИЙ, в Академии считают, что реструктуризация железнодорожного транспорта в условиях кризиса «приведет к заниженной оценке основных фондов, прав пользования землей и уставного капитала, что, в свою очередь, повлечет существенное снижение величины амортизационных отчислений как основного источника инвестиций в развитие отрасли».

По мнению эксперта, отчуждение отдельного имущества приведет к неминуемому сокращению работников железнодорожного транспорта, что в условиях финансового кризиса повлечет только дополнительное социальное напряжение. По мнению ведущих ученых, реформирование железнодорожного транспорта с целью повышения прибыльности отрасли в условиях кризиса приведет к сокращению объемов грузовых перевозок, что негативно скажется на многих отраслях промышленности и сельского хозяйства. Кроме того, уменьшатся возможности субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых. «А это означает существенный рост цен на билеты. В условиях, когда почти 50% пассажирских перевозок в Украине осуществляется железнодорожным транспортом, это приведет к росту недовольства действиями власти в обществе», – отметил И.ЖУКОВИЦКИЙ.

Напомним, 21 января т.г. лидер депутатской фракции Блока Литвина в Верховной Раде Игорь ШАРОВ подписал обращение в адрес первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА. В частности, он обратил внимание на ситуацию в “Укрзализныце” и Минтранссвязи. В обращении отмечается, что Минтранссвязи инициировала программу реформирования железнодорожного транспорта, предусматривающую создание единого государственного предприятия на 400 тысяч человек, что не соответствует современным требованиям развития транспорта и директивам ЕС относительно развития железных дорог в европейском содружестве. И.ШАРОВ отмечает, что все вышеперечисленные действия Минтранссвязи, направленные на изменение вертикально интегрированной системы управления железнодорожным транспортом, отрицательно сказываются на управляемости отрасли и экономическом состоянии железных дорог и в дальнейшем могут создать социальное напряжение в коллективах железнодорожников.