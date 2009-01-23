Черновецкий за кота платить не будет, а остальные за собак заплатят

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ убедил 22 января Киевсовет поддержать три проекта решения, внесенных им с голоса в повестку дня заседания: о введении муниципального сбора за содержание собак, а также о создании двух новых коммунальных предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, первой мэр города озвучил инициативу о создании службы реагирования на срочные вызовы: «О создании коммунального предприятия «Общегородской информационный центр реагирования на тревожные вызовы и чрезвычайные ситуации в Киеве».

“Это нужно делать. Это бесплатно для киевлян. Это важно. На Западе вы можете увидеть, если машина поломалась, транспортное происшествие – нажали на кнопку”, - прокомментировал предложение Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, обращаясь к депутатам.

На замечания из зала относительно данного проекта о том, что он требует доработки, мэр предложил принять документ за основу и включить в повестку дня следующего заседания для утверждения в целом. В частности, речь идет о том, что на сегодня решение предусматривает услуги по объединению, аккумулированию и передачи информации соответствующим службам для реагирования, а депутаты предложили задействовать в этой схеме систему автоматического управления дорожным движением и общественным транспортом, роботу патрульных служб. За это проголосовали 69 депутатов Киевсовета.

Другой проект решения "О реорганизации КП “Київблагоустрій” в коммунальную организацию “Инспекция по контролю за благоустройством в городе Киеве” был поддержан 65 депутатами.

“Речь идет о пополнении бюджета, а не о том, как брать взятки с тех, кто нарушает правила благоустройства. Поэтому, чтобы это предприятие зарабатывало, а другая инспекция – мы там со взятками разберемся - я прошу поддержать меня с голоса без обсуждения. Это обычное коммунальное предприятие, никаких рисков оно само по себе не несет”, - дал пояснения Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ депутатскому корпусу перед голосованием. На замечания из зала, что нет документов, мэр отреагировал: “Я понимаю раздражение, что нет документов, но посмотрите свою почту. Каждый свой документ я отправляю каждому депутату и прошу высказаться”, - отметил мэр.

Следующим проектом, внесенным городским председателем, был документ “Об утверждении методики расчета тарифов на жилищно-коммунальные услуги за содержание собак в городе Киеве”.

“Речь идет о том, что есть собаки и по 10 тыс. долларов, а собак, которые мало стоят, мы не будем облагать. Методика нормальная», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Далее он продолжил: «У меня живет кот Яша на даче, и он дикий совершенно, дворовой, очень хорошо себя чувствует. С него ничего не будет. Хотя я готов первый заплатить за этого Яшу. А остальные – заплатят».

Обращаясь к депутатам, уточнил: «Это муниципальный сбор, это даже не налог. Прошу с голоса поддержать это решение». Инициативу поддержали 66 депутатов.