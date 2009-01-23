Завтра в Украине - до 14° тепла и дождь

Завтра в Украине ожидается облачная погода. Дождь, в восточной части преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами туман, в Приазовье гололед, в северной части на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в южной части порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, в восточных и северо-восточных областях 1-5° мороза; днем 1-6° тепла, в южных областях 5-10° тепла; в Крыму ночью 3-8° тепла, днем 9-14°, сообщили УНИАН в Укргидрометценре.

В Киеве и области - дождь (днем небольшой). Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывистый. Температура в течение суток 1-3° тепла.