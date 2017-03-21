"У тебя проблема с мозгами!": Парасюк и журналист устроили перепалку в кулуарах Рады (видео)

Народный депутат Владимир Парасюк и журналист Андрей Дзиндзя в кулуарах Верховной Рады обсуждали события, которые произошли на одном из редутов блокады ОРДЛО 6 марта, передает Цензор.НЕТ.

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Дзиндзя требовал, чтобы Парасюк вернул ему якобы украденный телефон и карты памяти, а депутат требовал, чтобы Дзиндзя предъявил журналистское удостоверение, а по поводу кражи советовал обращаться в полицию.

Депутат, обращаясь к журналисту, сказал: "Если ты попугай, то иди в зоопарк!". Тот ответил, что у Парасюка "проблема с мозгами".

Ранее УНИАН сообщал, что полиция проводит проверку по факту конфликта между народным депутатом Владимиром Парасюком и журналистом Андреем Дзиндзей в Бахмуте Донецкой области.