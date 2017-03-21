За Украину без Крыма: Нацсовет пригрозил отключить белорусский канал

Национальный совет письмом проинформировал директора телеканала "Беларусь 24" Александра Мартыненко о выявленных в эфире телеканала нарушениях законодательства Украины и просит их устранить. Об этом сообщили в пресс-службе Нацсовета.

Так, в эфире одной из программ телеканала была изображена карта Украины без Крыма, что свидетельствует о поддержке агрессивных действий Российской Федерации в отношении Украины в части аннексии полуострова.

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Кроме того, телеканал транслирует предвзятую информацию о текущей ситуации в Украине, не придерживаясь общепринятых журналистских стандартов.

"Так, 26 февраля в информационно-аналитической программе "Главный эфир" не был соблюден баланс взглядов на отдельные политические события в Украине, что привело к однобокому их освещения", - говорится в сообщении Нацсовета.

Национальный совет просит вещателя привести в соответствие содержание программ, транслируемых требованиям законов Украины о телевидении и информацию.

"В случае игнорирования требований украинского законодательства Нацсовет будет вынужден рассмотреть вопрос о прекращении ретрансляции программы "Беларусь 24" на территории Украины", - предупредил регулятор.

Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала СТБ в связи с трансляцией в эфире 15 января передачи "Битва экстрасенсов" производства российского телеканала ТНТ, в котором принимали участие российские военные.