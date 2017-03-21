Евровидение-2017: в России отреагировали на возможный запрет въезда в Украину их участнице Самойловой

Москва будет бойкотировать Евровидение в Киеве, если СБУ действительно запретит въезд в страну участнице конкурса от РФ Юлии Самойловой, заявил РИА Новости российский сенатор Олег Морозов.

"Не хотелось бы, чтобы это решение действительно состоялось, оно слишком абсурдно. Но если оно действительно принято, Россия будет бойкотировать конкурс, нам не оставляют другого выбора, просто загоняют в угол", - сказал Морозов.

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По его словам, Россия не будет менять участника конкурса из-за решения СБУ. "Менять участника в угоду этому безумному решению — это пораженческое поведение", - убежден парламентарий.

Он не исключил, что заявление СБУ - это пока только "политическая игра".

"Но если это осознанное решение, то России просто не оставляют другого выбора", - подчеркнул Морозов.

Ранее СБУ заявила, что подготовила документ о запрете въезда в Украину участнице Евровидения от РФ Юлии Самойловой. "На эту минуту решение о ее заезде в Украину или незаезде пока не принято, хотя открою тайну, соответствующий документ уже подготовлен", - сказал глава ведомства Грицак.