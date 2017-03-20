СБУ подготовила документ о запрете въезда в Украину участнице Евровидения от РФ Самойловой

Служба безопасности Украины (СБУ) подготовила документ о запрете въезда в Украину участнице Евровидения от РФ Юлии Самойловой. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава СБУ Василий Грицак заявил сегодня в комментарии журналистам в Киеве.

“На эту минуту решение о ее заезде в Украину или не заезде пока не принято, хотя открою тайну, соответствующий документ уже подготовлен”, - сказал Грицак.

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Также председатель СБУ отметил, что он лично считает ее приезд в Украину нецелесообразным. По его словам, Самойлова не просто посещала Крым, но и оставила записи в социальных сетях, где она высказывалась по поводу Украины, ее властей, взятого курса на евроатлантическую интеграцию.

“Моя позиция четкая, закон должен быть один для всех... Я считаю, что она не должна приезжать в Украину”, - сказал Грицак.

Стоит отметить, что ранее российские СМИ сообщили, что СБУ уже дала разрешение Самойловой на въезд в Украину для участия в "Евровидении-2017". Вместе с тем Самойлова нарушила украинское законодательство, поскольку в 2015 году выступала в оккупированном Крыму, куда въехала с нарушением установленного Украиной порядка.