Мировые цены на нефть повысились

... до 43,7-45,4 долларов за баррель

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 22 января на ведущих нефтяных биржах повысились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили: - в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 45,39 (+0,37) долл./барр.; - в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 43,67 (+0,12) долл./барр.

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