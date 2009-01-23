Мировые цены на нефть повысились
00:54, 23 января 2009Общество
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... до 43,7-45,4 долларов за баррель
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 22 января на ведущих нефтяных биржах повысились.
Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 45,39 (+0,37) долл./барр.;
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 43,67 (+0,12) долл./барр.
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