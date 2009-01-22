Попробуй не возьми: «Ощадбанк» в Запорожье напросился на ограбление

В Запорожье совершено ограбление отделения "Ощадбанка".

Как сообщили УНИАН в руководстве запорожской милиции, преступление было совершено сегодня около 11.30.

"Злоумышленник, личность которого пока не установлена, зашел в отделение банка, расположенное в Шевченковском районе Запорожья, и некоторое время провел в нем, делая вид, что заполняет что-то типа лотерейного билета. Затем, очевидно, увидев, что сотрудники банка отвлеклись, перепрыгнул через перегородку, отделявшую зону для посетителей от рабочих мест банковских служащих, схватил лежавшие там деньги, и скрылся", - рассказали в милиции.

По данным правоохранителей, отделение, в котором побывал преступник, не было оборудовано ни сигнализацией, ни видеокамерой, в связи с чем сообщение о случившемся поступило в милицию со значительным опозданием, что лишило ее возможности задержать или установить личность преступника "по горячим следам".

Сейчас устанавливается сумма похищенного, по словам сотрудников банка, -незначительная: в пределах 1-4 тыс. грн.

Ведется розыск злоумышленника.