В Одессе двое рецидивистов обстреляли инкассаторскую машину

В Одессе двое преступников обстреляли из обрезов инкассаторскую машину.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в области, вооруженное нападение на инкассаторский автомобиль произошло сегодня около 11-ти часов в Малиновском районе города. Одного из рецидивистов, обстрелявших «ВАЗ-2101», удалось задержать.

Как уточнили в ЦОС, когда два преступника открыли из обрезов стрельбу по инкассаторскому автомобилю, его водитель, уклоняясь от пуль, не сумел предотвратить столкновения своей машины со стоявшей на перекрестке Балковской и Дальницкой иномаркой «KIA», ожидавшей разрешительного сигнала светофора.

Как раз в это время неподалеку проезжал автомобиль дорожно-патрульной службы, и оперативники сразу же приняли меры к задержанию преступников, в результате чего одного из них был задержан. Второй сумел скрыться с места преступления. Милиция сейчас продолжает его розыск.