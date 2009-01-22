Беглый судья-«миллионер» подал два иска в суд

Бывший председатель Львовского апелляционного административного суда Игорь ЗВАРИЧ подал два иска во Львовский окружной админсуд.

Об этом сообщается на сайте новостийной телепрограммы ТСНканала “1+1”.

В одном иске И.ЗВАРИЧ просит отменить постановление Верховной Рады об освобождении его от должности судьи Львовского апелляционного админсуда, мотивируя это тем, что суд еще не назвал его виновным во взяточничестве, поэтому нет оснований снимать его с должности.

Другой иск касается отмены постановления Печерского суда о предоставлении разрешения на задержание и арест И.ЗВАРИЧА.

Два иска поступили во Львовский окружной админсуд по почте. Пока неизвестно, кто под ними подписался и кому поручил И.ЗВАРИЧ представлять его интересы в суде.

Известно, что исковые заявления написали 22 декабря 2008 года, а суд зарегистрировал их 16 января 2009 года.

При этом ТСН отмечает, что отмена постановления Печерского суда не в компетенции админсуда, поэтому следователи Генпрокуратуры удивляются, каким образом заслуженный юрист Украины Игорь ЗВАРИЧ мог допустить такую юридическую ошибку.

Как сообщалось, 2 декабря в отношении тогда еще председателя Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРИЧА Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело за взяточничество в особо крупных размерах. Во время обыска в рабочем кабинете и в квартире И.ЗВАРИЧА работники СБУ изъяли 1 млн. долл. и 2 млн. грн.

Место пребывания И.ЗВАРИЧА сейчас неизвестно. 12 декабря И.ЗВАРИЧА объявили в розыск, 18 декабря Верховная Рада дала согласие на его освобождение от должности и арест.