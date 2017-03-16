Мониторинговая миссия ООН будет привлечена к процессу освобождения заложников на Донбассе - Геращенко

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявляет о достижении договоренности по привлечению мониторинговой миссии ООН по правам человека к процессу освобождения заложников на Донбассе.

Об этом Геращенко сообщила на своей странице в Facebook.

Она отметила, что сегодня в рамках неформальной минской платформы состоялась встреча с координатором ОБСЕ в гуманитарной минской группе Тони Фришем, во время которой народные депутаты из разных фракций были проинформированы о работе по освобождению заложников.

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«Украинская сторона настаивает на привлечении МККК к поиску пропавших и экспертизам ДНК погибших. Очень надеюсь, что после посещения президентом МККК Питером Мауэром Украины, в том числе и Донбасса, будут положительные сдвиги в этих вопросах (поиска пропавших и экспертиз)», - отметила она.

«Относительно заложников, то нет согласия ОРДЛО и РФ на привлечение МККК к процессу их освобождения, поэтому на сегодня в минской группе мы договорились о привлечении к освобождению мониторинговой миссии ООН по правам человека (с этим все согласились). Очень надеемся, что это компромиссное решение ускорит освобождение», - добавила Геращенко.

По ее словам, депутаты из всех фракций выразили обеспокоенность тем, что процесс освобождения с сентября 2016 года фактически заблокирован, и призвали минскую группу искать все пути для скорейшего освобождения людей.