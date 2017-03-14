Миссия ОБСЕ должна работать на Донбассе круглосуточно и без выходных - Геращенко

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе должна работать на Донбассе 24 часа в сутки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко во время круглого стола, посвященном совершенствованию работы контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) и облегчению пересечения линии разграничения на Донбассе гражданами Украины.

По словам Геращенко, Украина отстаивает позицию и настаивает на всех международных переговорах, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна работать не только в дневную пору суток, но и ночью.

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Она добавила, что миссия ОБСЕ "сегодня, к сожалению, работает только в светлое время суток".

В этой связи Геращенко подчеркнула, что миссия ОБСЕ "должна работать как мониторинговая миссия 24 часа в сутки 7 дней в неделю".

"Ключевыми теми хабами, где она должна быть представлена, ключевыми точками, в первую очередь, должны быть КПВВ, которые требуют особого мониторинга и особого внимания в вопросах безопасности", - отметила она.

Как сообщал УНИАН ранее, в Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала около 1260 взрывов.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, в том числе около 1260 взрывов по сравнению с предыдущим отчетным периодом (680 взрывов). Более три четверти взрывов зафиксированы в течение ночи 9-10 марта в районах к западу и северо-западу от Донецка", - говорилось в отчете.