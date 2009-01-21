В Харькове женщина заказала убийство своего мужа за 8 тысяч долларов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, милиция раскрыла преступление после того, как поступило сообщение о том, что в поселке Песочин в предместье Харькова, неподалеку от проходной одного из предприятий, в автомобиле «ВАЗ-21112» был обнаружен труп мужчины.

Работниками управления уголовного розыска по подозрению в убийстве 24-летнего харьковчанина – владельца автомобиля - были задержаны двое ранее судимых жителей Харьковской области 1974 и 1978 гг. рождение.

Задержанные признались, что они действовали по предварительному сговору с 26-летней женой погибшего, которая 2 января заказала им убийство за вознаграждение в сумме 8 тыс. долларов. Из этих денег 4,6 тыс. грн. заказчица выплатила заранее. Остаток исполнители должны были получить после убийства.

По словам задержанных, женщина рассказала им, что мужчина постоянно над ней издевался: бил и, как она считала, изменял. Ее собственная попытка убить мужа не удалась. Подсыпанные к еде ядовитые грибы не имело последствия - организм мужчины выдержал. После этого женщина наняла для убийства людей. Она предоставила исполнителям необходимую для осуществления преступления информацию: номер мобильного телефона мужа и номер автомобиля, на котором потерпевший зарабатывал деньги, занимаясь частными перевозками. В день убийства злоумышленники по телефону вызвали потерпевшего как таксиста в один из клубов Харькова и попросили отвезти их в Песочин. По требованию пассажиров водитель остановил автомобиль в поселке и предложил расплатиться. Вместо этого подозреваемые в убийстве, по их словам, начали таксиста бить, а затем, накинув ему на шею предварительно приготовленную веревку, задушили. Забрав золотое обручальное кольцо и перстень потерпевшего, убийцы исчезли с места преступления.

Женщина и мужчины задержаны согласно ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса.

Следователем отдела СУ ГУМВД в Харьковской области уголовное дело из ст. 115 ч. 1 переквалифицирована на ст. 115 ч. 2 п.п. 6,11,12 Уголовного кодекса Украины.