На Донбасс прибыл 62-й "гумконвой" РФ, украинская сторона осуществила наблюдение

Перемещение Россией 62-го «гуманитарного конвоя» на оккупированный Донбасс происходило с грубым нарушением норм международного и украинского законодательства, говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы Украины.

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В ведомстве заявили, что сегодня утром российская сторона в очередной раз в одностороннем порядке осуществила оформление так называемого «гумконвоя».

"Поскольку перемещение т.н. «гумконвоя» проходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций", - подчеркнули в ГПСУ.

"Всего с 5.45 до 6.45 через российские пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» на въезд в Украину проследовали 2 колонны т.н. «гумконвоя» в составе 40 автомобилей. Грузовики перевозили преимущественно якобы детское питание", - добавили в ведомстве.