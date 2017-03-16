Россия отправила 62-й "гумконвой" на оккупированный Донбасс

Российская Федерация отправила на оккупированные территории Донбасса 62-й «гумконвой». Об этом сообщается на сайте МЧС России.

Колонна выдвинулась в ночь на 16 марта. Отмечается, что колонна состоит из 40 автомобилей.

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"Перед прибытием на государственную границу, колонна разделится на две части. Одна из них пройдет на пункт пропуска "Донецк", вторая - на "Матвеев Курган" для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов",- говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, предыдущий 61-й, «гуманитарный конвой» МЧС России вторгся на оккупированный Донбасс 28 февраля.

На пути следования разделилась на две части: одна из них прибыла на пункт пропуска «Донецк», вторая – на «Матвеев-Курган». Отмечается, что «автомобили заезжали на контрольно-пропускной пункт с открытым задним пологом кузова, проверили не только технику, но и сопроводительные документы на гуманитарный груз».