В Крыму продолжаются пытки заключенных - ООН

Она утверждает, что пытки и жестокое обращение позволяют фактической власти полуострова получать необходимые ей признания.

«Узников продолжают переводить в Россию, где мы задокументировали отказ в медицинской помощи и по меньшей мере одну смерть задержанного», – отметила Фиона Фрейзер, как сообщает "Радио свобода".

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«Резолюция Генеральной ассамблеи ООН № 71205 стала главным документом в работе с Крымом. В ней прописано, что полуостров является временно оккупированной Россией территорией. В этом отчете мы обеспокоены серьезными нарушениями прав человека в Крыму, в частности отношением к задержанным лицам», – отметила Фрейзер.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономической санкции. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».