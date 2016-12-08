В тюрьмах Крыма и России умерли два украинца – правозащитники

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

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Согласно сообщению, гражданин Украины Валерий Керимов (уроженец Геническа) был вывезен из исправительного учреждения в Крыму в исправительную колонию № 1 Республики Адыгея (Россия), где умер 8 сентября 2016 года. Керимов был болен гепатитом и туберкулезом, ему не была своевременно оказана медицинская помощь.

Другой гражданин Украины Сергей Глиняник из Севастополя умер 30 августа 2016 года в СИЗО №1 Симферополя также по причине неоказания медицинской помощи.

О зафиксированном случае смерти крымчанина в ИК №1 Адыгеи также сообщила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

КПГ также отмечает, что в целом за период оккупации из Крыма в исправительные учреждения РФ было вывезено не менее 2200 граждан Украины, находившихся в заключении, из них — 240 женщины.