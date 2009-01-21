В Киевском метро появился первый поезд украинской разработки (фото)

На Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена с сегодняшнего дня начал курсировать новый современный поезд производства ОАО “Крюковский вагоностроительный завод”.

Как передает корреспондент УНИАН, на церемонии пуска этого поезда присутствовали первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС, начальник КП “Киевский метрополитен” Петр МИРОШНИКОВ и представители предприятия-производителя.

Д.БАСС отметил: “Тот поезд, который мы сейчас запускаем – это первый вагон украинской разработки, который фактически был разработан за счет средств киевского бюджета. Мы полностью оплатили разработку. Он нам стоил вдвое дешевле, чем те вагоны, которые мы раньше покупали российского производства, которые фактически технологии 30-летней давности. Здесь принципиально новый дизайн и принципиально новое оборудование поезда”.

Он отметил, что в новом поезде управление происходит с помощью компьютера, сидения удобнее, а вагоны имеют большую пассажироемкость.

“Такой поезд вмещает на 200 человек больше, чем те, которые сейчас эксплуатируются. В часы пик такие поезда существенно разгрузят (линию метро - УНИАН), потому что они на 15% могут быть более пассажироемкими, чем те, которые сейчас в эксплуатации”, - подчеркнул Д.БАСС.

Также, по его словам, вагоны имеют новую систему вентиляции, шумоизоляции, новую систему дверей.

“То есть это поезд нового поколения. Более того, мы будем его сейчас еще доразрабатывать, обращаться к производителю, чтобы мы могли использовать уже поезда переменного тока, которые более выгодны экономически”, - сказал он.

Д.БАСС сообщил, что в этом году для столичного метрополитена планируется закупить 100 вагонов.

“В ближайшее время мы объявим тендер и будем пытаться отдавать преимущество и украинскому производству, и наименьшей стоимости”, - отметил первый заместитель городского председателя Киева.

Председатель правления ОАО “Крюковский вагоностроительный завод” Евгений ХВОРОСТ, в свою очередь, отметил, что при разработке вагонов метро были приняты во внимание лучшие образцы, которые изготовляются в Европе, в частности, это конструкция прислоненно-сдвижных дверей, система кондиционирования. Сейчас, по его словам, предприятие работает над разработкой поезда с асинхронными приводом, более энергоэкономным.

По его словам, вагоны в этом году поступят в серийное производство. На сегодня возможно производство на предприятии 50 таких вагонов в год. Предусматривается, что их будут использовать в метрополитенах Киева, Харькова, Днепропетровска и Донецка, где метро сейчас строится.

Е.ХВОРОСТ отметил, что завод готовится к тендеру, который объявит столичные власти, на приобретение подвижного состава для метро, и выразил надежду, что партию вагонов завод поставит Киеву уже в этом году.

Как сообщал УНИАН, в январе 2006 г. ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» передал в опытную эксплуатацию киевскому коммунальному предприятию "Киевский метрополитен" первый отечественный поезд. На то время директор коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Николай ШАВЛОВСКИЙ сообщил, что тогдашний мэр Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО провел совещание и утвердил протокол финансирования первого опытного образца. В соответствии с подписанным в 2006 г. документом, Крюковский завод получил аванс за разработку и изготовление нового поезда в размере 10,5 млн. грн., стоимость всего поезда (опытного образца) составляла 21 млн. грн. Предусматривалось, что окончательный расчет завод получит после завершения изготовления одного полного подвижного состава.

Фото Максима Левина / УНИАН