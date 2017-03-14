Полиция отпустила почти половину из 43 задержанных возле Кривого Торца блокадчиков

Как сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, в целом из 43 человек 5 – ранее судимы, 10 – сообщили, что они принимали участие в проведении антитеррористической операции, однако пока не предоставили подтверждающие документы. Только 4 – владельцы зарегистрированного оружия.

"Один из задержанных – житель Житомирской области, ранее судимый за убийство. Провел в местах лишения свободы 9 лет, вышел на волю в 2013 году. Говорит, что его и еще нескольких людей свозили в Донецкую область централизованно. Обеспечили деньгами и обещали плату за три недели дежурства на "редуте", – утверждают в полиции.

«Предлагали 400 гривен в день», - отметил мужчина. Также он объясняет, что видел оружие у участников блокады.

«Проверка продолжается. Полиция будет работать ночью, чтобы скорее отпустить людей, которые не причастны к правонарушениям, домой», – добавили в полиции.

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Как сообщал УНИАН, 13 марта участники блокады заявили, что представители Службы безопасности Украины и Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) захватили редут в Кривом Торце.

Это заявление появилось после того, как советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит в комментарии УНИАН опровергал причастность сотрудников спецслужбы к штурму активистов блокады ОРДЛО в Кривом Торце. Он заверил, что Служба безопасности Украины не имеет отношения к никаким штурмам.

«Вокруг блокады уже очень много всего и сказано, и сделано. Для нас самое главное, чтобы мы сохранили Украину. Поэтому любые действия, связанные с блокадой и непосредственно с блокировкой перемещения грузов, должны быть последовательными и очень продуманными», - подчеркнул советник председателя СБУ.

Позже в полиции сообщили, что силовики задержали и доставили для опроса в райотделы 43 человека, которые блокировали пути вблизи Кривого Торца Донецкой области.