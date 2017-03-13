Резниченко: на Днепропетровщине бесплатный проезд в маршрутках семьям погибших бойцов АТО продлен на 2017 год
Срок действия карточки «Семья героя», которая дает право семьям погибших бойцов АТО на бесплатный проезд в междугородних и пригородных маршрутках Днепропетровской области, продлен на весь 2017 год.
Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, сообщает официальный сайт облгосадминистрации.
«В 2016 году родные погибших бойцов АТО получили карточку «Семья героя». Она гарантировала бесплатный проезд в междугородных и пригородных маршрутках области. Льгота была рассчитана до конца 2016-го. В 2017 году областная ассоциация воинов АТО и транспортники обновили договоренности. Срок действия карты продлили до конца этого года», – отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
Карточку «Семья героя» получили около 1 тысячи родственников погибших бойцовАТО. Воспользоваться правом бесплатного проезда они могут независимо от того, сколько льготных мест в салоне уже занято. Вместе с карточкой «Семья героя» водителю следует показывать удостоверение члена семьи погибшего бойца АТО.
На обратной стороне карточки есть телефоны Центра помощи участникам АТО, управления инфраструктуры ОГА и автовокзала для тех, у кого возникают вопросы по поводу пользования этой льготой.
В Днепропетровской области более 200 пригородных и 240 междугородних маршрутов.
Как сообщалось, в своем интервью изданию «Главком» Валентин Резниченко отметил, что целый ряд социальных, экономических и организационных инициатив, которые были реализованы в Днепропетровской области за последнее время, осуществлены благодаря деятельности команды президента Петра Порошенко, которую он представляет на должности глава ОГА.
«Это не команда Резниченко, а команда Президента, поскольку он отвечает за институт губернаторства, а мы продвигаем его инициативы. Я часто слышу, что у Петра Порошенко небольшая скамейка запасных. Но его команда сильная и работает, знаю это по себе, потому что я и мои соратники - ее часть», - отметил глава Днепропетровской облгосадминистрации.