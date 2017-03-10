НАПК начинает полную проверку 11 деклараций судей и чиновников

Такое решение принято на заседании НАПК, как сообщается на сайте ведомства.

Основанием для проведения полной проверки деклараций стала информация о возможном отражении в декларациях недостоверных сведений, полученных НАПК от физических лиц, общественных организаций и правоохранительных органов.

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В частности, уполномоченные лица НАПК проверят декларации некоторых судей Верховного Суда Украины, судьи Высшего хозяйственного суда, сотрудников полиции, должностных лиц органов местного самоуправления.

Началом осуществления полной проверки декларации является день, следующий за днем принятия соответствующего Решения.

При этом НАЗК сообщает о 31 отказе в проведении полной проверки деклараций по обращениям лиц или организаций.