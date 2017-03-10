НАБУ начало расследование по факту незаконного обогащения первого заместителя Грицака

Об этом сообщается на странице НАБУ в Facebook.

«10 марта Специализированной антикоррупционной прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту незаконного обогащения первого заместителя председателя Службы безопасности Украины (ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины)», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что основанием для регистрации уголовного производства, согласно ст. 214 Уголовного процессуального кодекса Украины, стали материалы журналистских расследований.

Расследование данных фактов поручено Главному подразделению детективов НАБУ.

Ранее пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook сообщила, что Демчина обратился в НАБУ с просьбой открыть уголовное производство и проверить обнародованную в СМИ информацию о его материальном состоянии.

«Журналисты проявили огромный интерес к «декларации» о доходах первого заместителя председателя СБУ Павла Демчины. Поверьте, что он сам не менее заинтересован в тщательной проверке информации о себе, распространенной в СМИ. Павел Демчина написал соответствующее заявление в НАБУ с просьбой зарегистрировать в отношении него уголовное производство, в рамках которого проверить опубликованные в СМИ материалы», - написала она.

По словам Гитлянской, Демчина уверен, что «распространенная о нем информация является неправдивой».

Как сообщали некоторые СМИ, согласно декларации за 2015 год, Демчина проживает в ведомственном общежитии СБУ, не имеет собственного жилья, автомобиля или сбережений. При этом его гражданская жена, которая является матерью его троих детей, владеет элитными автомобилями и проживает в роскошном загородном поместье.