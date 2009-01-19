Возбуждено дело против матери, ребенок которой погиб на пожаре

В Житомирской области возбуждено уголовное дело против матери, ребенок которой из-за недосмотра погиб на пожаре.

Об этом сегодня сообщила УНИАН сотрудник пресс-службы УМВД Украины в Житомирской области Ольга НОМЕРЧУК.

«Овручская межрайонная прокуратура по материалам проверки возбудила в отношении женщины уголовное дело по ст. 166 (Злостное невыполнение родительских обязанностей) Уголовного кодекса Украины, которой предусмотрено ограничение или лишение свободы на срок от двух до пяти лет», - сказала О.НОМЕРЧУК.

По ее словам, мать часто закрывала мальчика в доме, оставляя его одного.

«Неоднократно попадала она и в поле зрения правоохранителей и представителей службы по делам детей местной райгосадминистрации как лицо, которое систематически злостно уклонялось от выполнения своих родительских обязанностей», - сказала О.НОМЕРЧУК.

Как сообщалось, закрытый в доме 5-летний мальчик погиб во время пожара в доме в поселке Народичи в ноябре прошлого года. 30-летняя мать в то время находилась в одном из кафе-баров поселка.