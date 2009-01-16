Азербайджан готов поставлять газ в Грецию и Болгарию

Несмотря на то, что 2008 год стал годом финансового кризиса, для Азербайджана он, как и предыдущие, был успешным. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ в пятницу на расширенном заседании Кабинета министров, посвященным итогам социально-экономического развития Азербайджана в 2008 году, сообщает ИА "Туран".

«Азербайджан обеспечил свою энергобезопасность и 7 трубопроводов обеспечивают доставку энергоресурсов страны на мировые рынки», - сказал И.АЛИЕВ.

Касаясь темы экспорта газа, он сказал, что "в случае подписания в 2009 году транзитных соглашений Азербайджан будет экспортировать газ в Грецию и Болгарию". Подтвержденные запасы газа Азербайджана составляют 2 трлн. кубометров, отметил И.АЛИЕВ.

Среди дипломатических успехов года он назвал принятие на Генассамблеи ООН резолюции "Положение на оккупированных территориях Азербайджана", где выражена поддержка территориальной целостности Азербайджана и есть требование о выводе армянских войск с оккупированных территорий. Он назвал Московскую декларацию Президентов продолжением этого документа, "поскольку она отражает позиции Азербайджана и предусматривает урегулирование конфликта на основе норм международного права".

Вместе с тем, Азербайджан укрепляет оборонный потенциал и военные расходы в 2009 году составят 2,3 млрд. долларов, добавил Алиев.

На совещании выступили министры финансов, экономического развития, глава Нацбанка