Чехия предупредила Украину и Россию: терпение ЕС лопнуло

Терпение Европейского Союза в вопросе газового конфликта между Россией и Украиной исчерпалось, заявил в пятницу в Праге премьер-министр Чехии Мирек Тополанек после встречи с главой правительства Словакии Робертом Фицо. (Чехия председательствует в ЕС с 1 января).

"Считаю, что терпение европейских стран исчерпалось, и сегодня позиция как Еврокомиссии, так и Чехии, как председателя, более острая, нежели семь дней назад", - сказал Тополанек журналистам. Чешский премьер заявил также, что ЕС полагает, что запланированные на субботу переговоры по ситуации с поставками газа в Европу между РФ и Украиной должны иметь характер двусторонний, при участии ЕС в качестве наблюдателя, но без присутствия других государств, чтобы не разделять ЕС, пишет РИА Новости.

"Прекрасно понимаю трудную ситуацию премьеров и глав государств, которых коснулось отсутствие поставок (российского газа). Однако, считаю очень неправильным деление стран-членов (Евросоюза) на тех, кого коснулся и тех, кого не коснулся газовый кризис", - подчеркнул Тополанек.