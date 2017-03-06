На Житомирщине на взятке задержали руководителя Территориального сервисного центра МВД

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Отмечается, что в ходе проведения следственных действий в понедельник, 6 марта, в одном из райцентров области задержан начальник Территориального сервисного центра МВД после получения им неправомерной выгоды.

Чиновник требовал у жителя области незаконное вознаграждение в виде материальных ценностей на общую сумму 4500 грн за беспрепятственное прохождение экзамена и открытие категории водительских прав.

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В настоящее время проводятся неотложные следственные и процессуальные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении чиновника от должности.

Досудебное расследование проводится следственным управлением ГУНП в области.

Прокуратура Житомирской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 (вымогательство неправомерной выгоды) УК Украины.

Напомним, санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.