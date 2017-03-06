Социологи рассказали, чего хотят женщины 8 марта

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

«Согласно результатам опроса, первые 6 подарков, которые хотели бы получить женщины – это цветы, забота и внимание, ювелирное украшение, романтическое путешествие, туалетная вода или духи и косметика, деньги», - говорится в сообщении.

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Как показал опрос, цветы желают получить 27% женщин, 34% мужчин намерены их дарить; среди женщин 12% не ждут от мужчин никаких подарков, кроме заботы и внимания, и только 6% мужчин отметили этот пункт. Ювелирное украшение хотели бы получить в подарок 7% женщин, такое же количество мужчин планируют их дарить (7%).

Кроме того, согласно результатам опроса, романтическое путешествие хотят получить в подарок 6% женщин, такое же количество мужчин планируют их дарить (6%). Туалетную воду, духи или косметику хотели бы получить в подарок 5% женщин, и 8% мужчин планируют сделать именно такой подарок. Деньги в подарок хотели бы получить 5% женщин, 4% мужчин планируют их дарить.

Среди женщин 8% ответили, что им не от кого ждать подарков, и 5% мужчин отметили, что им некому их дарить. Эти цифры не увеличились по сравнению с 2016 г.

Социологи отмечают, что в целом желания женщин и планы мужчин совпадают, некоторые различия есть только в нескольких позициях: мужчины дарят цветы чаще, чем хотели бы женщины (34% мужчин против 27% женщин), то же самое можно сказать о туалетной воде, духах или косметике (8% мужчин против 5% женщин); забота и внимание на втором месте в иерархии подарков – 12% женщин ответили, что считают это подарком, «однако лишь 6% мужчин «ведутся» на такие женские хитрости», отметили в КМИС.

Вместе с тем в КМИС рассказали, что если сравнивать данные последнего опроса с ответами прошлых лет, то в целом тенденции остаются неизменными. По сравнению с 2016 годом количество женщин, которые бы хотели получить в подарок цветы, увеличилось на 4 процентных пункта (было 23%, стало 27%), среди мужчин также увеличилось количество тех, кто намерен дарить цветы – на 4 процентных пункта (было 30%, стало 34%). Женщины стали меньше желать ювелирных украшений (с 9% до 7%). В остальном ситуация с желаниями женщин существенно не изменилась.

***Киевский международный институт социологии с 10 по 19 февраля 2017 года провел собственный опрос общественного мнения. Опрос проводился в 110 населенных пунктах (PSU) во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым, по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте старше 18 лет.

Методом интервью опрошено 2040 респондентов. Опрос в Луганской и Донецкой областях проводился только на подконтрольной украинской власти территории. В этом опросе выборка распределялась только на контролируемой части Донбасса в той пропорции, которую по данным ЦИК составили избиратели Донбасса в последних парламентских выборах (октябрь 2014 года).