Цветочные магнаты: сколько зарабатывает "растительный" бизнес на 8 марта (видео)

11:21, 06 марта 2017
Евробизнес
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На 8 марта все магазины представляют огромнейший выбор цветов. Более двух миллионов, и это только тюльпанов, пойдут под нож на праздник, и бизнес процветает с каждым годом.

Цветочный бизнес с каждым годом процветает

Цветы выращивают круглый год в специальных теплицах с голландскими технологиями. Когда цветы срезают, то их пакуют и отправляют на склады по всей Украине.

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Себестоимость тюльпана около 15 гривен, в цветочных бутиках в два раза дороже. Однако производители говорят, что можно подобрать растение на любой вкус и кошелек.

Кроме того, продукция украинских производителей поставляется в Польшу, Голландию.

Как сообщалось, украинцы создали "ключ от всех дверей".

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Теги: #праздник#бизнес#цветы