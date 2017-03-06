Цветочные магнаты: сколько зарабатывает "растительный" бизнес на 8 марта (видео)

Цветы выращивают круглый год в специальных теплицах с голландскими технологиями. Когда цветы срезают, то их пакуют и отправляют на склады по всей Украине.

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Себестоимость тюльпана около 15 гривен, в цветочных бутиках в два раза дороже. Однако производители говорят, что можно подобрать растение на любой вкус и кошелек.

Кроме того, продукция украинских производителей поставляется в Польшу, Голландию.

Как сообщалось, украинцы создали "ключ от всех дверей".