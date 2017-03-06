Цветочные магнаты: сколько зарабатывает "растительный" бизнес на 8 марта (видео)
11:21, 06 марта 2017Евробизнес
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На 8 марта все магазины представляют огромнейший выбор цветов. Более двух миллионов, и это только тюльпанов, пойдут под нож на праздник, и бизнес процветает с каждым годом.
Цветочный бизнес с каждым годом процветает
Цветы выращивают круглый год в специальных теплицах с голландскими технологиями. Когда цветы срезают, то их пакуют и отправляют на склады по всей Украине.
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Сколько зарабатывает цветочный бизнес на 8 марта
Себестоимость тюльпана около 15 гривен, в цветочных бутиках в два раза дороже. Однако производители говорят, что можно подобрать растение на любой вкус и кошелек.
Кроме того, продукция украинских производителей поставляется в Польшу, Голландию.
Как сообщалось, украинцы создали "ключ от всех дверей".
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