Мировые цены на нефть понизились

... до 35,4-44,7 долларов за баррель

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 15 января на ведущих нефтяных биржах понизились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили: - в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 44,69 (-0,39) долл./барр.; - в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 35,40 (-1,88) долл./барр.

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