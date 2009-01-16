Мировые цены на нефть понизились
01:19, 16 января 2009Общество
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... до 35,4-44,7 долларов за баррель
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 15 января на ведущих нефтяных биржах понизились.
Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 44,69 (-0,39) долл./барр.;
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 35,40 (-1,88) долл./барр.
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