Министр предлагает передавать убыточные шахты в собственность их руководителям

Министерство угольной промышленности Украины предлагает предусмотреть в законопроекте о приватизации угледобывающих предприятий возможность передачи государственных убыточных шахт в частную собственность их руководителей.

Об этом в интервью еженедельнику «Галицькі контракты» заявил министр угольной промышленности Сергей ТУЛУБ.

По его словам, передача убыточного угледобывающего предприятия в частную собственность возможна путем подписания соответствующего контракта с руководителем, в котором должно предусматриваться достижение определенных показателей. Передачу объекта предполагается производить на условиях беспроцентного кредита при поэтапном сокращении объемов государственной дотации. При этом руководителю предоставляется свобода выбора рынков сбыта продукции, а также формирования цены на уголь.

С.ТУЛУБ отметил, что одним из условий такой передачи должно стать сохранение числа рабочих мест при возможности наложения штрафных санкций в случае их уменьшения.

Отвечая на вопрос о риске превращения передачи убыточных шахт в легализированную раздачу предприятий «нужным людям», министр отметил: «Шахту может взять не только директор, но и главный инженер, и простой шахтер. Так мы создадим профессиональных собственников. Но всего этого пока в законе нет».

Как сообщал УНИАН, Министерство угольной промышленности планировало к концу сентября представить на рассмотрение Кабинета Министров Украины доработанный законопроект о приватизации угольных шахт.