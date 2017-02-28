Правоохранители фиксируют появление новых смертельных интернет-"флеш-мобов" среди подростков

Как сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины, правоохранители фиксируют появление ряда опасных «развлечений», которые являются попытками доведения подростков до самоубийства или могут завершиться летальным исходом.

«Так называемые «кураторы» выявляют в соцсетях страницы подростков, которые по тем или иным причинам находятся в депрессивном состоянии. Затем, через систему так называемых «квестов» (заданий с обязательным причинением себе телесных повреждений или причинением боли) злоумышленники с помощью методик нейролингвистического программирования, угроз или шантажа пытаются довести детей до суицида», - предупреждают в полиции.

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Сейчас правоохранители фиксируют появление новых так называемых «флеш-мобов», один из них предполагает исчезновение подростка на сутки с места жительства или учебы без уведомления о себе. «С начала года в полицию поступило 744 заявления об исчезновении подростков. 670 из них были оперативно найдены полицейскими», - говорится в сообщении.

Еще одно опасное «развлечение» – внезапное пересечение дороги перед транспортным средством. С начала 2017 года жертвами подобных «развлечений» уже стали 376 детей в возрасте до 18 лет, которые пострадали в 332 дорожно-транспортных происшествиях. В результате ДТП 11 детей погибли, еще 365 – получили травмы.

Полиция обращается к родителям с просьбой уделять больше внимания своим детям.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве полицейские спасли 15-летнюю девочку от самоубийства. Об исчезновении девочки и оставленной ею предсмертной записке правоохранителям сообщила ее мама.

По факту доведения девочки до самоубийства начато уголовное производство по ст. 120 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, для установления фигурантов преступления привлекли сотрудников киберполиции. Злоумышленникам, которые толкают детей к самоубийству, грозит до десяти лет заключения.