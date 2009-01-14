Тимошенко говорит, что газ в Европу не пошел по двум причинам

Украина заинтересована в конструктивных переговорах с Евросоюзом и Россией для максимально быстрого урегулирования газового конфликта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня, открывая очередное заседание Кабинета Министров.

«Украина проинформировала Еврогаз, а также руководство ЕС о том, что все действия, которые вчера совершались со стороны Российской Федерации, не позволяли транспортировать российский газ в ЕС. В то же время мы подтверждаем, что если все технические условия на начало транзита российской стороной будут выполнены, мы как страна-транзитер доставим газ в ЕС. Мы заинтересованы в том, чтобы велись конструктивные переговоры с ЕС, чтобы велись конструктивные переговоры с Российской Федерацией, и чтобы можно было завершить этот конфликт как можно быстрее», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что вчера Россия возобновила поставки газа в очень малом объеме и по тому направлению, которое технически не позволило транспортировать газ.

«Во-первых, такой малый объем газа, который был заявлен Россией, после полной остановки транзита газа по территории Украины не позволяет технически этот газ протранспортировать – просто не хватает давления в газопроводах. Второе – предоставленный газ был на то направление, где идет противоток украинского газа в восточные регионы Украины и, безусловно, по этому маршруту газ не мог быть протранспортирован, потому что там не существует технической возможности», - объяснила она.