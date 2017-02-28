"Холуи на службе террористов": Аброськин назвал имена предателей из МВД, перешедших в "ДНР" (фото)

Руководитель Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин в своем Facebook опубликовал список перешедших на сторону боевиков бывших сотрудников МВД.

Читайте такжеСавченко опубликовала список пленных, которых посетила на оккупированном Донбассе

"Сотрудники-разведчики супердержавы "ДНР". Одни из тех, кто подло слушают разговоры граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях, следят за ними, а также и за боевиками, выполняя волю своих "хозяев", - написал Аброськин.

Аброськин подчеркнул, что эти люди предали присягу, и "стали холуями на службе террористов".

В конце декабря стало известно, что двадцать семь украинских военных после пребывания в плену перешли на сторону боевиков, также контрразведка предупредила 76 фактов вербовки.